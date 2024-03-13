بري استقبل أبو فاعور والصمد.. عرض للأوضاع العامة وشؤون تشريعية

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية .واستقبل بري رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، وتم البحث في الاوضاع العامة. (الوكالة الوطينية)