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لبنان

ميقاتي ترأس إجتماعاً.. هذا ما قِيلَ عن المساعدات والقروض المُقدمة من البنك الدولي إلى لبنان

Lebanon 24
13-03-2024 | 08:42
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا شارك فيه وزير الاتصالات جوني القرم، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، المدير العام لهيئة "اوجيرو"، عماد كريدية، ومستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر، ظهر اليوم في السرايا.
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واعلن الوزير القرم بعد انتهاء الاجتماع: اجتمعنا اليوم مع ممثلي البنك الدولي، وهناك توجه لدى البنك بتحويل المساعدات أو القروض التي يود منحها للبنان الى مواضيع انتاجية وليس استهلاكية، فلديه  ميزانية قدرها نحو 250 مليون دولار ستوزع على قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات. ونحن بدورنا لدينا عدة مشاريع سنقوم بدرسها وسنتقدم بطلبات من أجل الحصول على حصة من هذه المساعدات والقروض لتطوير الشبكة وتحسينها، من اجل تقديم خدمة أفضل مما سيكون له اثر إيجابي على الاقتصاد اللبناني.
وزير الاعلام
واجتمع رئيس الحكومة  مع وزير الاعلام زياد مكاري وتم البحث في شؤون الوزارة.
واستقبل رئيس الحكومة النائب أحمد الخير، ثم النائبين محمد سليمان وعبد العزيز الصمد.
 
 
كما استقبل رئيس مجلس الادارة المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري واعضاء مجلس  الادارة.
 
 
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