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لبنان

بعد نقل بكركي عيد البشارة.. مصدر حكومي يوضح: العطلة ستبقى قائمة في موعدها

Lebanon 24
13-03-2024 | 09:04
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أفاد مصدر حكومي للـ"ال بي سي"، أنّ "مذكرة عطلة عيد البشارة صدرت استناداً الى مرسوم العطل والأعياد الصادر عن مجلس الوزراء، لذلك تبقى العطلة قائمة في موعدها".


ويذكر أن البطريركية المارونية كانت قد أعلنت في بيان، عن نقل عيد البشارة من 25 آذار إلى 3 نيسان، بسبب مصادفته يوم الاثنين من أسبوع الآلام.
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