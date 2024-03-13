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لبنان

إمرأة تتعرّض لحادث سير مروّع.. إليكم هذه الصور من أوتوستراد العقيبة

Lebanon 24
13-03-2024 | 09:11
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحة الى مركز كسروان الطبي KMC في غزير أصيبت جراء تعرضها لحادث سير وقع على اوتوستراد العقيبة - كسروان.
 
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