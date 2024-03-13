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لبنان

بالأرقام... إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة

Lebanon 24
13-03-2024 | 09:38
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صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي:
تتابع وزارة الزراعة الاسعار بشكل يومي لوضع متوسط الاسعار الاسبوعي امام الرأي العام منعا للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الاسواق، وتضع بين ايديكم متوسط الاسعار، على ان يصدر بشكل منتظم.
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