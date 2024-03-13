إصابة طفل في "غارة ياطر".. وحالته حرجة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات أُصيب برأسه في الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة ياطر.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى وحالته حرجة.