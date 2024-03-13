Advertisement

لبنان

إصابة طفل في "غارة ياطر".. وحالته حرجة

Lebanon 24
13-03-2024 | 09:39
A-
A+
Doc-P-1174706-638459415883546317.jpg
Doc-P-1174706-638459415883546317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات أُصيب برأسه في الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة ياطر. 
 
وتم نقل الطفل إلى المستشفى وحالته حرجة. 
 
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
استكمالا لعدوانها.. إسرائيل تقصف أكبر مستودع للأونروا في رفح
lebanon 24
13/03/2024 18:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "الأونروا" تعلن إصابة عدد من الأشخاص بجروح من جرّاء قصف استهدف أكبر مستودعاتها في رفح (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/03/2024 18:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الضهيرة في جنوب لبنان
lebanon 24
13/03/2024 18:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... غارة إسرائيليّة على منزل في بلدة ياطر
lebanon 24
13/03/2024 18:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24

ياطر

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2024-03-13
12:00 | 2024-03-13
11:56 | 2024-03-13
11:47 | 2024-03-13
11:41 | 2024-03-13
11:26 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24