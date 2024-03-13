وفد كنسيّ روسي في لبنان... من يضمّ؟

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تقدّم المتروبوليت أنطوني رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الكنيسة الروسية وفدا زار لبنان وضمّ الأرشمندريت سيرافيم شمياتوفسكي ممثل كنيسة التشيك وسلوفاكيا لدى كنيسة روسيا، نائب رئيس الدائرة المتقدم في الكهنة ايغور، أمين السر الشماس نيقولاي ورافقهم رئيس جمعية مساندة التراث والثقافة المسيحية الروسية السيد ايغور سكوبنكو على رأس وفد من الجمعية.وكان في استقبالهم في لبنان سفير روسيا الاتحادية الكسندر روداكوف، متروبوليت جبل لبنان وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي، المتروبوليت نيفن صيقلي ممثل كنيسة أنطاكية وسائر المشرق لدى كنيسة روسيا والارشمندريت فيليب فاسيلتسيف ممثل الكنيسة الروسية في لبنان وسوريا.وقد شارك الجميع في القداس الالهي لمباركة كنيسة سيدة البشارة في جل الديب التي خصصتها أبرشية جبل لبنان الارثوذكسية لصلوات الجالية الروسية في لبنان.وبعدها انتقل المشاركون الى زحلة حيث ترأس راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعها المتروبوليت أنطونيوس الصوري الصلاة لمباركة الأعمال الجارية في كنيسة سيدة الفرح ذات الطابع المعماري الروسي.ثم انتقلوا جميعا الى دارة المتروبوليت صيقلي المجاورة للكنيسة حيث انضموا على مائدة محبة بكل من نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي، النائب غسان حاصباني، الوزير السابق نقولا نحاس، أمين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل، قنصل روسيا الفخري جاك صراف والطبيب خليل صيقلي.وكانت مناسبة للتشاور حور التطورات الدبلوماسية والسياسية والأمنية في المنطقة، اضافة الى العلاقات الروسية اللبنانية كما وشؤون الطائفة الارثوذكسية في الوطن والمشرق.