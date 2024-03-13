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لبنان

بالصورة... إصابة صحافيّ في الجنوب

Lebanon 24
13-03-2024 | 09:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة المصوّر والمراسل في وكالة "AFP" الزميل محمود الزيات بجروح طفيفة في رأسه، جراء الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت صور صباح اليوم.
 
 
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