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لبنان

بإصابة مباشرة.. هذا ما استهدفه الحزب جنوبًا

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:02
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أعلن حزب الله ببيان استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق ‏‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية.
 
وقد أشار البيان إلى إصابة التجمع مباشرة.
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لبنان

إسرائيل

الجنوب

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