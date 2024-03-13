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لبنان

في الدامور.. توزيع مساعدات غذائية على العائلات اللبنانية النازحة

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:08
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وزعت الهيئة العليا للإغاثة حصصا تموينية على النازحين اللبنانيين من القرى الجنوبية الحدودية، في منطقة الدامور - مسبح الجسر .

وتم تسليم الحصص للنازحين من قريتي عيترون وحولا.

وتاتي هذه المبادرة من ضمن خطة الاغاثة للدولة اللبنانية المرسومة لمساعدة النازحين ضمن الامكانات الممكنة والتي تخفف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة.(الوكالة الوطنية)
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المصدر: الوكالة الوطنية
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