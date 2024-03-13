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لبنان

وزير الإقتصاد يرسل 50 محضر ضبط إلى القضاء.. ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:26
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أحال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اليوم، 50 محضر ضبط إلى القضاء سطرها مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، بحق مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيتها.
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‏وطالب سلام "القضاء بإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين حماية لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".(الوكالة الوطنية)
المصدر: الوكالة الوطنية
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