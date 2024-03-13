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لبنان

رزق غادر على متن سيارته ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 10:35
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقود:
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رزق عبده فريحه (مواليد عام 1951، لبناني)
الذي غادر مكان إقامته الكائن في بلدة بزبدين بتاريخ 29-02-2024 على متن سيارته نوع "أودي" لون أسود ذات اللوحة رقم "ب 463389"، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو شاهدوا سيارته ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على الرقم 921115-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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