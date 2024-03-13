بو حبيب: ندعو المجتمع الدولي لدعم الجيش

قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا "ندعو المجتمع الدولي لدعم الجيش تمكيناً له من زيادة انتشاره في الجنوب اللبناني، من اجل تثبيت الامن والاستقرار في المناطق الحدودية، تنفيذاً للقرار 1701".

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