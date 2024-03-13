إصابة شخصين بإطلاق نار... ماذا حصل قرب أحد المساجد؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ بالقرب من مسجد طينال في طرابلس.

وقد أطلق ج.ح النار على ا.ع من مسدسٍ حربيٍّ، وأصابه في قدمه.

كما أُصيب ا.ن عن طريق الخطأ، لدى مروره في المكان.