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لبنان

ما حقيقة إصابة نائب "حزب الله" في غارة إسرائيليّة؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 11:47
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نفى المكتب الإعلامي لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح في بيانٍ "الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابته بغارة إسرائيلية ونقله إلى المستشفى".

وأكَّد البيان أن "الخبر لا أساس له من الصحة وأنَّ النائب صلح بخير، وهو كان قد تفقد الأماكن المستهدفة من قِبل العدوّ الإسرائيلي، وعاين الجرحى في المستشفيات ولم يكن في أيِّ موقع من المواقع المستهدفة".
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وأشار البيان إلى أنَّ "النائب صلح يتمنى الشفاء العاجل لجرحى الاعتداءات ويسأل الله الصبر لعائلات الشهداء الذين سبقوه إلى حيث أماني كل مسلم".
 
 
 
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