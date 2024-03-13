بشأن "الطوابع".. هذا ما شهده مجلس النواب اليوم

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.



وأشارت اللجنة بعد الجلسة في بيان إلى أنّ "بند موضوع الطوابع استحوذ على نقاشات النواب"، وأضافت: "بعد الاستماع الى مدير عام الاحوال الشخصية كون المديرية العامة للاحوال الشخصية ودوائرها التي هي على تماس مباشر مع الطوابع، وبعد الاستماع الى مدير عام المالية ومدير الخزينة في وزارة المالية الذين عرضوا لموضوع الطوابع، وبعد استعراض النواب للضجة المثارة حول تأمين الطوابع، كان الموضوع مهم جداً وبحاجة الى حلول عميقة وسريعة، وطلب رئيس اللجنة من ممثلي وزارة المالية تحضير دراسة مكتوبة حول هذا الموضوع والمشاكل المترتبة ووضع اقتراحات الحلول المناسبة لها وارسالها الى اللجنة قبل الدعوة الى جلسة ثانية بخصوص هذا الأمر".

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كذلك، ذكرت اللجنة أنّ البندين الأخيرين اللذين يتعلقان بالأمن العام وامن الدولة فلم يتسن الوقت الكافي لدرسهما فتم تأجيلهما الى موعد يحدد لاحقاً.