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لبنان

أخبار مهمّة جداً.. تابعوا قناة "لبنان24" الآن عبر "واتسآب" بكبسة زرّ

Lebanon 24
13-03-2024 | 12:19
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لمتابعة كل الأخبار التي تهمّكم، بات بإمكانكم متابعة قناة موقع "لبنان24" عبر "واتسآب" تحت إسم "Lebanon24" وذلك بكبسة زر واحدة.

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القناة تقدم لكم أبرز وآخر المعلومات، الأخبار والتقارير الحصرية والجديدة وكل ما يهمهكم متابعته في لبنان والعالم.

لمتابعة القناة.. إضغط هنا أو أدخل عبر الرابط التالي:
 
 
 
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