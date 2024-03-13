أخبار مهمّة جداً.. تابعوا قناة "لبنان24" الآن عبر "واتسآب" بكبسة زرّ

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Advertisement القناة تقدم لكم أبرز وآخر المعلومات، الأخبار والتقارير الحصرية والجديدة وكل ما يهمهكم متابعته في لبنان والعالم. القناة تقدم لكم أبرز وآخر المعلومات، الأخبار والتقارير الحصرية والجديدة وكل ما يهمهكم متابعته في لبنان والعالم.