أخبار مهمّة جداً.. تابعوا قناة "لبنان24" الآن عبر "واتسآب" بكبسة زرّ

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لبنان
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Lebanon 24
13-03-2024
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12:19
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لمتابعة كل الأخبار التي تهمّكم، بات بإمكانكم متابعة قناة موقع "لبنان24" عبر "واتسآب" تحت إسم "Lebanon24" وذلك بكبسة زر واحدة.
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القناة تقدم لكم أبرز وآخر المعلومات، الأخبار والتقارير الحصرية والجديدة وكل ما يهمهكم متابعته في لبنان والعالم.
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