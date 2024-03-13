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لبنان

بـ"المدفعية".. إسرائيل تقصف بلدة جنوبية

Lebanon 24
13-03-2024 | 12:37
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أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على استهداف بلدة مركبا - جنوب لبنان بالقذائف المدفعية.
 
وقالت مصادر ميدانية إن القصف كان متقطعاً، وطال البلدة انطلاقاً من مرابض مدفعية العدو المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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