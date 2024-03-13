أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على استهداف بلدة مركبا - جنوب لبنان بالقذائف المدفعية.

وقالت مصادر ميدانية إن القصف كان متقطعاً، وطال البلدة انطلاقاً من مرابض مدفعية العدو المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.