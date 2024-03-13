هبة أميركية إلى "قوى الأمن"

أقيم في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبية، حفل تسليم هبة أميركية عبارة عن 15 سيارة رباعية الدفع لصالح وحدة القوى السيارة مجهزة بمعدات للمهمات والدوريات الأمنية، في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وضابط الارتباط لدى السفارة RSO جايسون سميث وقائد وحدة القوى السيارة وكالة العميد جان عواد، ورئيس ديوان المدير العام العميد جهاد أبو مراد، وعدد من الضباط.

وتخلل الحفل، عرض تقديمي حول استراتيجية وحدة قوى السيارة وأبرز مهامها، ثم قام الوفد بجولة تفقدية في الثكنة حيث اطلعوا في خلالها على الأسلحة والمعدات التي تم تقديمها سابقا من قبل السفارة الأميركية، واستعرضوا الهبة المقدمة حديثا.

كذلك تضمن الحفل مناورة حيّة نفذّها عناصر من السرية الخاصة - الفهود ومجموعة من مكافحة الشغب.

( الوكالة الوطنية)