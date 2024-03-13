الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!

غيّب الموت، اليوم الأربعاء، والدة النجمة الإستعراضية "الليدي مادونا"، بحسب ما ذكر حساب مجلة "الجرس" عبر منصة "إكس".

من جهتها، نشرت مادونا صورة لها مع والدتها وأرفقتها بكلمة "ماما" مع حمامة بيضاء ووردة حمراء ذابلة.

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وكانت معلومات صحفية انتشرت مؤخراً تفيدُ بأن "مادونا" هي التي أدخلت إلى المستشفى إثر إصابتها بعارضٍ صحي مفاجئ.