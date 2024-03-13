Advertisement

لبنان

الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!

Lebanon 24
13-03-2024 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1174784-638459554729337923.jpg
Doc-P-1174784-638459554729337923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّب الموت، اليوم الأربعاء، والدة النجمة الإستعراضية "الليدي مادونا"، بحسب ما ذكر حساب مجلة "الجرس" عبر منصة "إكس".
 
من جهتها، نشرت مادونا صورة لها مع والدتها وأرفقتها بكلمة "ماما" مع حمامة بيضاء ووردة حمراء ذابلة. 
Advertisement
 
وكانت معلومات صحفية انتشرت مؤخراً تفيدُ بأن "مادونا" هي التي أدخلت إلى المستشفى إثر إصابتها بعارضٍ صحي مفاجئ. 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2024-03-13
14:22 | 2024-03-13
14:00 | 2024-03-13
14:00 | 2024-03-13
13:51 | 2024-03-13
13:45 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24