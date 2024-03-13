توترٌ وقصف مدفعي.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب

خيّمت أجواء من التوتر، مساء اليوم الأربعاء، على عدد من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وذلك عقب إقدام الجيش الإسرائيلي على شن اعتداءاتٍ جديدة.

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وأشارت المصادر الميدانية إلى أن العدو استهدف أطراف بلدتي حولا ومركبا بالقذائف المدفعية، موضحة أن القصف طال أيضاً منطقة رأس الناقورة بـ3 قذائف هاون.



إلى ذلك، ذكرت المعلومات أن قوات العدو ألقت قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، كما نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الوزاني.

ومساء، أعلن "حزب الله" إستهداف ثكنة راميم الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، مشيراً إلى أن العملية حصلت عند الساعة 5.00 مساءً وأصابت الموقع المستهدف بشكلٍ مباشر.



وجاءت تلك العملية تزامناً مع عملية أخرى نفذها الحزب، إذ اعترض في التوقيت المذكور نفسه طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تجوب أجواء المنطقة الحدودية.