استشهاد سوريّ إثر "غارة صور".. هذه هويته وصورته!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم الأربعاء، عن إستشهاد السّوري مصطفى محمد حنيف علو (مواليد 1996)، إثر إصابته صباحاً جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور - جنوب لبنان.

Advertisement

وكانت الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة، قد استهدفت بشكلٍ أساسيّ سيارة القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى الذي فارق الحياة في مكان الغارة.

ونشرَ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يوثق لحظة اغتيال مصطفى، واصفاً الأخير بـ"عنصر مركزي ضمن حماس في منطقة لبنان".