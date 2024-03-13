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لبنان

استشهاد سوريّ إثر "غارة صور".. هذه هويته وصورته!

Lebanon 24
13-03-2024 | 14:52
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم الأربعاء، عن إستشهاد السّوري مصطفى محمد حنيف علو (مواليد 1996)، إثر إصابته صباحاً جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور - جنوب لبنان.
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وكانت الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة، قد استهدفت بشكلٍ أساسيّ سيارة القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى الذي فارق الحياة في مكان الغارة.
 
ونشرَ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يوثق لحظة اغتيال مصطفى، واصفاً الأخير بـ"عنصر مركزي ضمن حماس في منطقة لبنان".
 
كذلك، زعم أدرعي أنّ "مصطفى كان يروّج لنشاطاتٍ إرهابية ضد أهداف إسرائيليّة حول العالم"، وأضاف: "مصطفى كان مُتورطاً في توجيه خلايا تخريبية ونشاطات ميدانية للاعتداء على أهدافٍ إسرائيلية ويهودية في دول مختلفة حول العالم. لقد كان مصطفى عنصراً رائداً في قسم البناء التابع لحماس والذي كان يديره سمير فندي"، وهو القيادي الفلسطيني الذي اغتالته إسرائيل مع مسؤول حماس صالح العاروري، إثر ضربة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع العام الجاري.
 
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