حالياً.. هذا ما يجري داخل "مخافر" قوى الأمن

تشهدُ مخافر وفصائل قوى الأمن الداخليّ في مختلف المناطق اللبنانية، توافداً كثيفاً لمواطنين كانوا مسجلين ضمن دورة التطويع التي أجريت عام 2018 - 2019.

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وبحسب المعلومات، فإنّ التوافد إلى المخافر سببه تقديم الطلبات الجديدة المرتبطة بتلك الدورة وذلك بعد إعلان "قوى الأمن" إطلاقها رسمياً مجدداً قبل أيام.