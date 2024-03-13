حالياً.. هذا ما يجري داخل "مخافر" قوى الأمن

تشهدُ مخافر وفصائل قوى الأمن الداخليّ في مختلف المناطق اللبنانية، توافداً كثيفاً لمواطنين كانوا مسجلين ضمن دورة التطويع التي أجريت عام 2018 - 2019.
وبحسب المعلومات، فإنّ التوافد إلى المخافر سببه تقديم الطلبات الجديدة المرتبطة بتلك الدورة وذلك بعد إعلان "قوى الأمن" إطلاقها رسمياً مجدداً قبل أيام.
يُشار إلى أن الدّورة تهدف إلى تطويع 800 عنصر من الذكور والإناث بصفة دركي متمرن من الذين اجتازوا الإختبارات الصحيّة، وخضعوا للاختبارات الرياضيّة والخطيّة في العامين 2018 و 2019، ولا يزالون يرغبون بالتطوّع.