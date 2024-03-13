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لبنان

نصرالله: عمليات المقاومة في لبنان زادت من إنفعال العدو ومستمرون بجبهات إسناد غزة

Lebanon 24
13-03-2024 | 16:25
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إن عمليات المقاومة في لبنان المساندة لغزة، زادت من إنفعال العدو الإسرائيلي وغضب المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة.
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وفي كلمةٍ له خلال الأمسية القرآنية الرمضانية في مجمع السيدة زينب (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت، قال نصرالله: "إن جهات معروفة في لبنان تقول إن عمليات المقاومة لم تساعد غزة وما يُقال هو تضليل ومحاولة خداع. ليت هذه الجهات تسمع حديث المسؤولين الإسرائيليين عن الجبهة الشمالية تحديدًا خلال هذه المعركة".
 
وأكمل: "كل إسرائيل تعلم أن هناك تكتماً شديداً على الخسائر البشرية والمالية رغم توثيقنا لاستهداف الجنوب والآليات والدبابات. إن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قالا في مناسبتين مختلفتين إن جنودنا يقاتلون في جبهة غزة وفي الجبهة الشمالية ويتكبدون أثمانًا باهظة".
 
 
ولفت نصرالله إلى أن "أعداد القتلى الإسرائيليين أعلى بكثير من الذي يعلنه الجيش الإسرائيلي"، وأضاف: "إن ذهاب العدو لتجنيد الحريديم الذي يعتقدون أن واجبهم فقط دراسة التوراة، تُثبت أنَّ لديه مشكلة بأعداد جنوده وضباطه. هناك 100 ألف جندي على جبهتنا الشمالية على طول الحدود وخلفها خوفًا من عمليات تسلل ولا يستطيع العدو الاستفادة منهم في جبهات أخرى".

وذكر نصرالله أنّ "غزة تصمد وتقاوم، والجنوب جبهته مفتوحة والعراق كذلك، وإيران وسوريا تتعرضان لضغوط كبيرة وهنا النصر لمن يصبر ويتحمل"، وقال: "العدو ومجتمعه ظهرت عليه علامات التعب، ووظيفتنا ومسؤوليتنا جميعاً المثابرة والصمود، ومحور المقاومة في موضع القوة والعدو في موضع الضعف".

إلى ذلك، قال نصرالله إن "غزة تقاوم وتقاتل وتصمد في مشهد أقرب إلى المعجزة"، وأردف: "كبار خبراء العدو يسلمون بالخسارات الإستراتيجية واليوم في الشهر السادس يقف رئيس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح فقد خسرنا الحرب. نحن نقول لنتنياهو حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب ولا يمكنكم القضاء على حماس ولا على المقاومة في غزة برغم كل المجازر".
 
 
وتابع: "أهل غزة ما زالوا يحتضون المقاومة رغم كل الأدوار التي تقوم بها للأسف قنوات عربية لم يتمكنوا من لحمة وصلابة الموقف في قطاع غزة".
 
وقال: "نؤكد وقوفنا مع فصائل المقاومة الفلسطينية وخصوصاً مع قيادة حماس التي تفاوض عن الجميع ونحن مستمرون في جبهات الإسناد".
 
 
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