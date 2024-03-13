"قصف بيروت".. هذا ما جاء في تقرير إسرائيلي!

تحدّثت البروفيسورة أميتسيا بارام، الباحثة البارزة في شؤون الشرق الأوسط، عن وضع التصعيد بين "حزب الله" في لبنان والجيش الإسرائيلي، وقالت إنهُ "في حال نشوب حرب شاملة بين الطرفين، فإنه يجب إصابة الحزب بالشلل من خلال قصف المراكز المدنية في لبنان".

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وفي تصريح لها نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة وترجمهُ "لبنان24"، قالت بارام: "إذا كان لا بد من قول الحقيقة، فنحن من نقوم بالتصعيد، لكننا نفعل ذلك في إطار قواعد الحرب القائمة، وعلى سبيل المثال فإننا لم نهاجم بيروت بعد".

وتطرّقت بارام إلى سيناريو إستهداف إسرائيل لكل جسور لبنان ومحطات الكهرباء والموانئ ومطار بيروت بغية إخراجها عن العمل، وقالت: "لن يكون هناك خيار سوى قطع الاتصال بين لبنان وسوريا قدر الإمكان. يجب قصف كل سيارة تعبر الحدود من لبنان إلى سوريا، لأن هناك طريقاً مهماً تمر عبره الذخيرة بين العراق وسوريا ولبنان".