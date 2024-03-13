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لبنان
رعد: المقاومة لا تريد توسيع الحرب لكنها جاهزة لذلك
Lebanon 24
13-03-2024
|
17:26
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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "المقاومة في لبنان لا تريد توسيع الحرب لكنها جاهزة لذلك".
وخلال حفل تأبيني في مجمع الإمام المجتبى بالضاحية الجنوبية لبيروت، قال رعد إن "المقاومة تتكبد بعض التضحيات الإضافية خلال المواجهات لأنها تريد حصر الاشتباك في مساحة محددة لكي لا تحمل أهلها أعباء إضافية، ولتحفظ البلاد من جنون العدو ووحشيته ومن إحساسه أنه مدعو في هذه اللحظة ليستبيح ما يشاء".
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وأشار الى أن "إذا قرر العدو أن يسلك سبيل الاستباحة، فإن المقاومة لن يكون لديها أي خط أحمر، بحيث سيشهد العدو والعالم أنهم ليسوا بمستوى التحدي"، وأضاف: "المقاومة تقوم بتكليفها من ناحية الإعداد والتجهيز والتخطيط وكل ما يلزم من أجل منع العدو من تحقيق أي انجاز في البلاد. المقاومة تريد أن ينكفأ العدو بعدوانه عن المنطقة، وأن لا يشهد احتراما لغطرسته ولوحشيته في العالم".
وختم: "نساء المقاومة وأطفالها وأبناءها هم الأبطال الذين سيغيرون وجه التاريخ من خلال تضحياتهم وثباتهم وبطولاتهم".
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