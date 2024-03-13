إسمٌ يفضله باسيل لرئاسة الجمهورية.. من هو؟

نقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر في حزب "القوات اللبنانية" قولها إنه "لن يتم الحديث بأي إسم لرئاسة الجمهورية قبل إعلان حزب الله تخليه عن دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية".

ويأتي كلام مصادر "القوات" وسط حديثٍ برز مؤخراً عن طرح إسم العميد جورج خوري لرئاسة الجمهورية.

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كذلك، تنقل القناة عن مصادر لم تسمها إن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يُفضل وصول المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى رئاسة الجمهورية، لا جورج الخوري.

من جهتها، تقول مصادر في الحزب "التقدمي الإشتراكي" إن "الأخير مع أي حل توافقي يُطرح للرئاسة"، وتقل: "المهم أن نجد أرضية للخروج من هذا المُستنقع".

أمّا مصادر حزب "الكتائب اللبنانية" فقالت لـ"MTV" إن "انتخاب الرئيس هو انتخاب وليس توافقاً ولا يمكن الإتيان برئيس Point mort".