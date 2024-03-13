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لبنان

عملية "ليلية" لـ"حزب الله".. موقع إسرائيليّ يتعرّض للقصف!

Lebanon 24
13-03-2024 | 17:55
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع العباد العسكري.
 
ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 11.00 ليلاً، وقد تمت إصابة الهدف بشكلٍ مباشرة.
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