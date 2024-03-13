أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع العباد العسكري.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 11.00 ليلاً، وقد تمت إصابة الهدف بشكلٍ مباشرة.