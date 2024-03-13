مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
مرة جديدة يقوم العدو الاسرائيلي المأزوم بالهروب الى الأمام من خلال توسيع نطاق عدوانه على لبنان عبر خرق قواعد الاشتباك لتحقيق هدفين: التعمية بقوة النار على حجم التخبط الحاصل في ساحته الداخلية عسكريا وفي السياسة من جهة وتطمين المستوطنين الفارين من شمال الأراضي المحتلة بأن جيش الاحتلال مازال يملك القدرة على إعادتهم في المستقبل.
وفي هذا الإطار تندرج الإعتداءات التي تم تسجيلها في الساعات الأخيرة من البقاع الى الجنوبوهي بالتأكيد لن تجعل لبنان يقبل بإدخال اية تعديلات على القرار الدولي 1701 وفقا للمصلحة الاسرائيلية.
وربطا بالقرار 1701 بشقه اللبنانييحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأكيد: "لا نفاوض مكان رئيس الجمهورية ولا باسمه ونحن نتحدث عن تنفيذ هذا القرار وكلامنا هو تحت سقف هذا التنفيذ "جازما بأنه" لا نتحدث عن 1701 جديد".
ومن ال1701 الى الحركة الرئاسية التي من المقرر أن تستكمل على مستويين: حراك سفراء المجموعة الخماسية العربية والدولية ومبادرة تكتل الاعتدال الوطني الذي يستعد لجولة جديدة على الكتل النيابية والسياسية.
وفي شأن متصل علمت الـNBN ان وجهة الخماسية ستكون نحو عين التينة الاسبوع المقبل.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
اسرائيل تستبيح المناطق اللبنانية واحدة تلو الاخرى رافعة مستوى استهدافاتها . فبعد ضربات الامس في بعلبك ، وجهت اليوم ضربة في صور ، واغتالت هادي مصطفى ، القيادي في كتائب القسام . وقد اعلن الجيش الاسرائيلي انه سيواصل استهداف حماس في كل ساحة تنشط فيها . استهدافات الامس واليوم تدل على قرار اسرائيلي واضح بتوسيع دائرة الحرب ، وبتخطي كل قواعد الاشتباك السابقة . فكيف سيتعاطى حزب الله مع المعطى الجديد ؟ وتحديدا ، ماذا سيقول الامين العام للحزب في اطلالته بعد قليل الليلة ؟ سياسيا ، خلفيات مبادرة تكتل الاعتدال تتوضح اكثر فاكثر . اذ قد يكون الهدف منها تأمين انتقال هادىء لقوى الممانعة من خيار سليمان فرنجية الى خيار آخر ، تردد انه العميد جورج خوري . فهل يتحقق الامر ، ام ان كل ما يحصل مجرد لعب في الوقت الضائع ؟ حياتيا ، فضيحة فساد تطال يومياتكم ايها اللبنانيون ، فاذا لفتكم امر غريب في مازوت المولدات الكهربائية او سياراتكم ، فيعود السبب الى مازوت مغشوش وصل الى لبنان عبر شركات مستوردة له منذ الاول من تموز 2023 لغاية اليوم.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
حزب الله يحقق انجازات استراتيجية ، والذهاب الى الخيار العسكري في الشمال خطير جدا بسبب قدرات الحزب..
هي خلاصات الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية تامير هايمن، الذي بات موقفه هذا مهيمنا على مساحة النخب العسكرية والاستراتيجية في تل ابيب، المستائين من حرب الاستنزاف التي يخوضها جيشهم وتصيب المستوطنين العالقين بين اسوأ السيناريوهات..
والاسوأ هو ما يعانيه الصهاينة في ظل ضياع الموقف السياسي وتخبطه نتيجة حسابات نتنياهو الشخصية كما يقول جنرالات الخبرة بالحروب الواقفون بكثير من الاسف لما يعانيه جيشهم فوق رمال غزة الملتهبة..
ومع لهيب النار الصهيونية بفتائلها الاميركية التي تحاصر الفلسطينيين قتلا وتجويعا، فان ارادة الصمود لدى الغزيين وانجازات المقاومين تربك المحتل ورعاته الدوليين واصدقاءه الاقليميين، المقلمة انيابهم واوهامهم عن تحقيق اي مس بالثوابت التي رفعتها المقاومة ..
ومع ارتفاع حدة المأساة في ظل شهر رمضان، والصمت العربي الذي يلامس الكفر، استل فتى فلسطيني سكينه المشحوذ من وجع غزة، وطعن جنديين صهيونيين قرب بيت لحم، مقربا الى الصهاينة الصورة عما سيكون عليه الحال في القادم من الايام إذا استمر العدوان ..
وعلى نصرتهم لغزة استمر المقاومون من اليمن الى لبنان، حيث اهتزت مستعمرات الجليل ومواقع جنودها من صواريخ المقاومة وصلياتها الهادفة، فيما أكدت حماس ان المحتل لن ينال من عزيمتها باستهدافه احد مجاهديها هادي مصطفى بغارة على سيارته قرب مخيم الرشيدية في صور، حيث ارتقى شهيدا..
وبشهادة تؤكد نية تل ابيب العدوانية بجر المنطقة الى حرب، كانت رسالة الخارجية اللبنانية الى مجلس الامن الدولي مشتكية الاعتداء على السيادة اللبنانية بغارات طالت المدنيين في محيط مدينة بعلبك والقرى المجاورة...