مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



مرة جديدة يقوم العدو الاسرائيلي المأزوم بالهروب الى الأمام من خلال توسيع نطاق عدوانه على لبنان عبر خرق قواعد الاشتباك لتحقيق هدفين: التعمية بقوة النار على حجم التخبط الحاصل في ساحته الداخلية عسكريا وفي السياسة من جهة وتطمين المستوطنين الفارين من شمال الأراضي المحتلة بأن جيش الاحتلال مازال يملك القدرة على إعادتهم في المستقبل.

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وفي هذا الإطار تندرج الإعتداءات التي تم تسجيلها في الساعات الأخيرة من البقاع الى الجنوبوهي بالتأكيد لن تجعل لبنان يقبل بإدخال اية تعديلات على القرار الدولي 1701 وفقا للمصلحة الاسرائيلية.



وربطا بالقرار 1701 بشقه اللبنانييحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأكيد: "لا نفاوض مكان رئيس الجمهورية ولا باسمه ونحن نتحدث عن تنفيذ هذا القرار وكلامنا هو تحت سقف هذا التنفيذ "جازما بأنه" لا نتحدث عن 1701 جديد".



ومن ال1701 الى الحركة الرئاسية التي من المقرر أن تستكمل على مستويين: حراك سفراء المجموعة الخماسية العربية والدولية ومبادرة تكتل الاعتدال الوطني الذي يستعد لجولة جديدة على الكتل النيابية والسياسية.



وفي شأن متصل علمت الـNBN ان وجهة الخماسية ستكون نحو عين التينة الاسبوع المقبل.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



اسرائيل تستبيح المناطق اللبنانية واحدة تلو الاخرى رافعة مستوى استهدافاتها . فبعد ضربات الامس في بعلبك ، وجهت اليوم ضربة في صور ، واغتالت هادي مصطفى ، القيادي في كتائب القسام . وقد اعلن الجيش الاسرائيلي انه سيواصل استهداف حماس في كل ساحة تنشط فيها . استهدافات الامس واليوم تدل على قرار اسرائيلي واضح بتوسيع دائرة الحرب ، وبتخطي كل قواعد الاشتباك السابقة . فكيف سيتعاطى حزب الله مع المعطى الجديد ؟ وتحديدا ، ماذا سيقول الامين العام للحزب في اطلالته بعد قليل الليلة ؟ سياسيا ، خلفيات مبادرة تكتل الاعتدال تتوضح اكثر فاكثر . اذ قد يكون الهدف منها تأمين انتقال هادىء لقوى الممانعة من خيار سليمان فرنجية الى خيار آخر ، تردد انه العميد جورج خوري . فهل يتحقق الامر ، ام ان كل ما يحصل مجرد لعب في الوقت الضائع ؟ حياتيا ، فضيحة فساد تطال يومياتكم ايها اللبنانيون ، فاذا لفتكم امر غريب في مازوت المولدات الكهربائية او سياراتكم ، فيعود السبب الى مازوت مغشوش وصل الى لبنان عبر شركات مستوردة له منذ الاول من تموز 2023 لغاية اليوم.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



حزب الله يحقق انجازات استراتيجية ، والذهاب الى الخيار العسكري في الشمال خطير جدا بسبب قدرات الحزب..



هي خلاصات الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية تامير هايمن، الذي بات موقفه هذا مهيمنا على مساحة النخب العسكرية والاستراتيجية في تل ابيب، المستائين من حرب الاستنزاف التي يخوضها جيشهم وتصيب المستوطنين العالقين بين اسوأ السيناريوهات..



والاسوأ هو ما يعانيه الصهاينة في ظل ضياع الموقف السياسي وتخبطه نتيجة حسابات نتنياهو الشخصية كما يقول جنرالات الخبرة بالحروب الواقفون بكثير من الاسف لما يعانيه جيشهم فوق رمال غزة الملتهبة..



ومع لهيب النار الصهيونية بفتائلها الاميركية التي تحاصر الفلسطينيين قتلا وتجويعا، فان ارادة الصمود لدى الغزيين وانجازات المقاومين تربك المحتل ورعاته الدوليين واصدقاءه الاقليميين، المقلمة انيابهم واوهامهم عن تحقيق اي مس بالثوابت التي رفعتها المقاومة ..



ومع ارتفاع حدة المأساة في ظل شهر رمضان، والصمت العربي الذي يلامس الكفر، استل فتى فلسطيني سكينه المشحوذ من وجع غزة، وطعن جنديين صهيونيين قرب بيت لحم، مقربا الى الصهاينة الصورة عما سيكون عليه الحال في القادم من الايام إذا استمر العدوان ..



وعلى نصرتهم لغزة استمر المقاومون من اليمن الى لبنان، حيث اهتزت مستعمرات الجليل ومواقع جنودها من صواريخ المقاومة وصلياتها الهادفة، فيما أكدت حماس ان المحتل لن ينال من عزيمتها باستهدافه احد مجاهديها هادي مصطفى بغارة على سيارته قرب مخيم الرشيدية في صور، حيث ارتقى شهيدا..



وبشهادة تؤكد نية تل ابيب العدوانية بجر المنطقة الى حرب، كانت رسالة الخارجية اللبنانية الى مجلس الامن الدولي مشتكية الاعتداء على السيادة اللبنانية بغارات طالت المدنيين في محيط مدينة بعلبك والقرى المجاورة... مرة جديدة يقوم العدو الاسرائيلي المأزوم بالهروب الى الأمام من خلال توسيع نطاق عدوانه على لبنان عبر خرق قواعد الاشتباك لتحقيق هدفين: التعمية بقوة النار على حجم التخبط الحاصل في ساحته الداخلية عسكريا وفي السياسة من جهة وتطمين المستوطنين الفارين من شمال الأراضي المحتلة بأن جيش الاحتلال مازال يملك القدرة على إعادتهم في المستقبل.وفي هذا الإطار تندرج الإعتداءات التي تم تسجيلها في الساعات الأخيرة من البقاع الى الجنوبوهي بالتأكيد لن تجعل لبنان يقبل بإدخال اية تعديلات على القرار الدولي 1701 وفقا للمصلحة الاسرائيلية.وربطا بالقرار 1701 بشقه اللبنانييحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأكيد: "لا نفاوض مكان رئيس الجمهورية ولا باسمه ونحن نتحدث عن تنفيذ هذا القرار وكلامنا هو تحت سقف هذا التنفيذ "جازما بأنه" لا نتحدث عن 1701 جديد".ومن ال1701 الى الحركة الرئاسية التي من المقرر أن تستكمل على مستويين: حراك سفراء المجموعة الخماسية العربية والدولية ومبادرة تكتل الاعتدال الوطني الذي يستعد لجولة جديدة على الكتل النيابية والسياسية.وفي شأن متصل علمت الـNBN ان وجهة الخماسية ستكون نحو عين التينة الاسبوع المقبل.اسرائيل تستبيح المناطق اللبنانية واحدة تلو الاخرى رافعة مستوى استهدافاتها . فبعد ضربات الامس في بعلبك ، وجهت اليوم ضربة في صور ، واغتالت هادي مصطفى ، القيادي في كتائب القسام . وقد اعلن الجيش الاسرائيلي انه سيواصل استهداف حماس في كل ساحة تنشط فيها . استهدافات الامس واليوم تدل على قرار اسرائيلي واضح بتوسيع دائرة الحرب ، وبتخطي كل قواعد الاشتباك السابقة . فكيف سيتعاطى حزب الله مع المعطى الجديد ؟ وتحديدا ، ماذا سيقول الامين العام للحزب في اطلالته بعد قليل الليلة ؟ سياسيا ، خلفيات مبادرة تكتل الاعتدال تتوضح اكثر فاكثر . اذ قد يكون الهدف منها تأمين انتقال هادىء لقوى الممانعة من خيار سليمان فرنجية الى خيار آخر ، تردد انه العميد جورج خوري . فهل يتحقق الامر ، ام ان كل ما يحصل مجرد لعب في الوقت الضائع ؟ حياتيا ، فضيحة فساد تطال يومياتكم ايها اللبنانيون ، فاذا لفتكم امر غريب في مازوت المولدات الكهربائية او سياراتكم ، فيعود السبب الى مازوت مغشوش وصل الى لبنان عبر شركات مستوردة له منذ الاول من تموز 2023 لغاية اليوم.حزب الله يحقق انجازات استراتيجية ، والذهاب الى الخيار العسكري في الشمال خطير جدا بسبب قدرات الحزب..هي خلاصات الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية تامير هايمن، الذي بات موقفه هذا مهيمنا على مساحة النخب العسكرية والاستراتيجية في تل ابيب، المستائين من حرب الاستنزاف التي يخوضها جيشهم وتصيب المستوطنين العالقين بين اسوأ السيناريوهات..والاسوأ هو ما يعانيه الصهاينة في ظل ضياع الموقف السياسي وتخبطه نتيجة حسابات نتنياهو الشخصية كما يقول جنرالات الخبرة بالحروب الواقفون بكثير من الاسف لما يعانيه جيشهم فوق رمال غزة الملتهبة..ومع لهيب النار الصهيونية بفتائلها الاميركية التي تحاصر الفلسطينيين قتلا وتجويعا، فان ارادة الصمود لدى الغزيين وانجازات المقاومين تربك المحتل ورعاته الدوليين واصدقاءه الاقليميين، المقلمة انيابهم واوهامهم عن تحقيق اي مس بالثوابت التي رفعتها المقاومة ..ومع ارتفاع حدة المأساة في ظل شهر رمضان، والصمت العربي الذي يلامس الكفر، استل فتى فلسطيني سكينه المشحوذ من وجع غزة، وطعن جنديين صهيونيين قرب بيت لحم، مقربا الى الصهاينة الصورة عما سيكون عليه الحال في القادم من الايام إذا استمر العدوان ..وعلى نصرتهم لغزة استمر المقاومون من اليمن الى لبنان، حيث اهتزت مستعمرات الجليل ومواقع جنودها من صواريخ المقاومة وصلياتها الهادفة، فيما أكدت حماس ان المحتل لن ينال من عزيمتها باستهدافه احد مجاهديها هادي مصطفى بغارة على سيارته قرب مخيم الرشيدية في صور، حيث ارتقى شهيدا..وبشهادة تؤكد نية تل ابيب العدوانية بجر المنطقة الى حرب، كانت رسالة الخارجية اللبنانية الى مجلس الامن الدولي مشتكية الاعتداء على السيادة اللبنانية بغارات طالت المدنيين في محيط مدينة بعلبك والقرى المجاورة...

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



في جمهورية الفشل اللبنانية، لا شيء سوى الدوران في الحلقات المفرغة:



حلقات مفرغة سياسيا، بتكرار معزوفة الحوار والنزول الى المجلس، التي تدور حولها حركة سفراء الخماسية ومبادرة كتلة الاعتدال، فيما الجوهر في مكان آخر.



حلقات مفرغة ماليا، من خلال اجترار الخطط الوهمية والوعود الكاذبة للمودعين، فيما الحل في مكمن معروف، لمن يريد الحل.



حلقات مفرغة سياديا، من خلال استعادة التجارب التاريخية الاليمة، بالتورط في شعارات وحروب، فيما المطلوب حفاظ على المصلحة الوطنية اولا، ثم التضامن مع كل القضايا المحقة في العالم، بدءا بفلسطين.



وفي مسألة الحرب على غزة، على خبر اوردته وسائل اعلام عربية، وتناقله الاعلام الاسرائيلي، عن مقترح اميركي جديد للهدنة في غزة قد توافق عليه حماس، نام المعنيون امس، ليستفيقوا اليوم على نفي من مختلف الجهات لاحراز اي تقدم. لكن، بغض النظر عن تفاصيل الخبر، فمن الواضح ان المحاولات مستمرة، عسى ان تتوصل الى النتيجة المرجوة في وقت قريب.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



لا شيء جديدا يسجل في ملف حرب غزة, سوى قرار الولايات المتحدة تكثيف وصول المساعدات الى القطاع, وبناء مرفأ هناك, نجاحه غير اكيد لارتباطه بتطورات الارض.



كل هذا لن يمنع واشنطن من محاولة الوصول الى وقف نار خلال شهر رمضان, وهي تراقب الوضع الميداني ليس فقط في غزة انما كذلك في الجنوب.



وفي هذا الاطار علمت الLBCI أن واشنطن لن تساند اي مؤتمر لدعم الجيش, من دون حصول اي تقدم في الوضع الميداني سواء في غزة او الجنوب.



أما في موضوع الرئاسة, فيبدو ان الولايات المتحدة تعتبر أن الوقت حان لطرح اسم مرشح ثالث للرئاسة, بعد سقوط حظوظ كل من سليمان فرنجيه وجهاد ازعور.



واشنطن التي دخلت عمليا معركة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل خاضت اليوم، معركة أخرى مع الصين, عندما أقر الكونجرس قرارا أجبر بموجبه تطبيق تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له, تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.



الصين اعتبرت أن القرار مضر بثقة المستثمرين الدوليين وحذرت من ارتداده على الولايات المتحدة نفسها.



أما واشنطن فتعاملت مع مصالحها أولا, لا سيما وأن تيك توك اصبح يشكل خطرا كبيرا على شركات فايسبوك وانستغرام وسناب شات الاميركية.



أما في لبنان, فبمجرد أن تحاول الدولة تحصيل حقها وحق المواطنين من ايرادات تسلبها القطاعات غير الشرعية في عالم الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها, تنطلق الحملات المضادة تحت شعار "محاربة الفساد".



الدولة تحركت عبر وزارة الاتصالات و اوجيرو، ومنصة ott التي ستؤمن خدمات مشابهة لـnetflix وشاهد... منصة سترى النور, لأن أيام "اكل حقوق الدولة, واكل حقوق الناس انتهت."



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



تأخذ اميركا قراراتها ولو في الصين وتحارب جيشا تراءى لها عدوا اسمه التيك توك.. فأغار مجلس نوابها على المنصة العملاقة وهددها بالحظر ما لم تنفصل عن مسقط رأسها لكن اليد الاميركية الطائلة على التنين الصيني.. تكسر يدها عندما تصل الى فلسطين وتحجب عن غزة كل قرار يصبو الى وقف الحرب وسيوف النار في القطاع ما تزال مسنونة على اجتياح رفح من دون ان تنجح حتى الساعة كل مساعي الوساطة حول صفقة التبادل...



ومن لم يستشهد في غزة لاحقته اسرائيل على ابواب المخيمات في لبنان فاغتالت هادي علي مصطفى من سكان مخيم الرشيدية وذلك بملاحقة سيارته على طريق الحوش الواقع بين الناقورة وصور.



كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس نعت الشهيد القيادي الذي اقتنصته مسيرة في شارع غالبا ما يكتظ بالمارة فيما كانت المسيرات الاسرائيلية تتابع طريق نارها صعودا الى بلدة ياطر حيث دمار المنازل لم يثن سكانها عن التمسك بارضهم وإشهار ولائهم للمقاومة بيتا عن بيت...



وبوقوع لبنان على خط النار حيث لم تعد هناك من مناطق محرمة على اسرائيل فإن بيروت أبحرت سفنها الى محطة الإعمار وتم اطلاق مخطط لبناني فرنسي لإعادة إعمار المرفأ بعد أربعة أعوام على انفجاره...



كلفة هذه المشاريع تتراوح بين ستين و مئة مليون دولار يتم تغطيتها من ايرادات المرفأ.



والايرادات في الخزينة .. تحتاج الى إرادات وعزائم لانهاء سيطرة المنتفعين والمنتفخين على حساب اموال الدولة.



واذا كان تلزيم المرفأ هو شراكة فرنسية لبنانية فإن تنظيم جزء من قطاع الاتصالات اليوم هو ملكية حصرية لبنانية لبنانية وعائداته لن تكون معرضة لحكم وسطاء وسماسرة الهواء .



منصة لبنانية واحدة، تملكها وتديرها الدولة عبر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو ستقدم الخدمة ما يعرف بال ott على غرار شركات عملاقة ك Orange في فرنسا، وEtisalat في الإمارات العربية المتحدة، وSTC في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المنصات الرقمية مثل نتفلكس وشاهد...



وسيحفظ هذا المشروع حق الدول وضرائب خسرها القطاع لحساب فراعنة الفضاء من اصحاب الكابلات التي تبيع خدمة المحتوى من دون دفع ما يتوجب عليها للخزينة او تسديد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المحتوى.



وفي حال دخل هذا المشروع حيز التطبيق من دون أن تعترضه مرتزقة السوق وأباطرة الشبكات العنكبوتية، ستحصل الدولة اخيرا على عائداتها المتناثرة، وتضع حدا لقراصنة المحتوى، وستساهم في حماية الملكية الفكرية للقنوات المحلية والعالمية.



ولكن التفاصيل تلاقي شياطينها وبينهم "زين الشباب" سابقا الذي شغل منصب المدير العام لشركة تاتش وسيم منصوري.



وقد تملك الرجل الفضائي سهم ايداع لا يسمح له القانون بالاحتفاظ به مدى الحياة في تاتش،



وكان عليه التنازل عنه حالما وقعت الاستقالة ومغادرة العمل، لكنه احتل السهم ورماه في سوق التضليل.



ولاستعادة الحق فإن وزارة الاتصالات رفعت دعوى على منصوري ولاسيما انه سبق له ان تقاضى مبلغ تسعمئة الف دولار ثمنا لخدماته الجليلة في تاتش عربون مغادرة.وللأسباب الآنفة فإن منصوري ينشر معلومات بناء على غرضيات وعلى تناقض مصالحه، والى جانبه بعض ممن سيشعرون باليتم وقطع الازراق اذا ما وضعت الدولة يدها على هذا القطاع.



والمتضررون اليوم .. هم المتنفعون بالامس وحتى قيام الساعة.



وسيحاربون هذا المشروع بكل الوسائل حتى ولو اخترقوا نوابا من قوى التغيير، ووضعوا امامهم حقيقة مغايرة بهدف ايهامهم بأن ذلك هو للصالح العام.ولاجل الصالح العام...



مال الدولة والناس وحقوق الملكية الفكرية، فإن الوقوف في وجه هؤلاء الضالين والمضللين سيكون من اليوم مشروعا ومشرعا حتى لا يبقى الفضاء سائبا .. لتجار يتحصنون بالأهواء السياسية .. وهم مجرد تجار هوى .



والضرب في الحي المسترزق .. حلال.



