موعد غير محدّد

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Lebanon 24
13-03-2024
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لم يحدَّد بعد موعد لكتلة حزبية يمينية من قبل مرجع روحي، بانتظار إجراء مشاورات حول ذلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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