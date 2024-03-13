فرنسا مصرة على مهمة لودريان والقطريون مع انتخاب "أي مرشح" خلال الهدنة

لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد، بانتظار الخطوة المقبلة المرتقبة لكتلة الاعتدال الوطني التي ستستمر بحراكها على المرجعيات والقوى السياسية لبلورة مبادرتها، فيما أفيد ان سفراء مجموعة الدول الخماسية سيلتقون الاثنين المقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي رحب بتحرك السفراء ومبادرة "كتلة الاعتدال" كما سيلتقون مجددا رئيس مجلس النواب نبيه بري في اطار البحث في دعم مبادرة "الاعتدال " سعيا الى عقد جلسة انتخابية مفتوحة.

وفي سياق المتابعة الفرنسية الأميركية للوضع في لبنان أفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين، انه على رغم التباين حول النهج الاميركي والفرنسي إزاء لبنان، فان الدولتين تدفعان الى حل مشكلة الفراغ الرئاسي في لبنان حسب مصادر ديبلوماسية غربية وفرنسية . ففرنسا مصرة على ان يكمل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مبادرته ولو اتخذ القرار بتأجيل زيارته للبنان في الوقت الراهن من اجل الإفساح في المجال للمبادرات المحلية لان عودته للقاء الأشخاص انفسهم والاستماع الى المواقف نفسها غير مفيد لدفع مهمته. فحاليا هناك تحركات من الخماسية محليا وأيضا من "كتلة الاعتدال" النيابية على الصعيد اللبناني الداخلي. وترى المصادر الديبلوماسية الفرنسية انه من الأفضل ان تنضج كل هذه التحركات قبل عودة لودريان. وكان الاخير قد عقد لقاء مع رئيس الوزراء القطري في قصر الاليزيه حول مهمته في لبنان وموضوع المسعى لملء الفراغ الرئاسي على هامش زيارة الدولة التي قام بها امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى فرنسا حيث تناول مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موضوع لبنان .

وتلفت المصادر الديبلوماسية الفرنسية الى ان السفير السعودي في لبنان وليد بخاري ناشط جدا بالنسبة الى دفع مسعى حل مشكلة الرئاسة. ورغم ان الديبلوماسية الاميركي تعطي الانطباع بأنها تتحرك حيال لبنان وحدها لحل المشكلة، لكن باريس ترى انه من المهم انها تريد دفع مسعى ملء الفراغ الرئاسي والتقدم نحو الحل وهذا مفيد جدا رغم مظهر التنافس بين الديبلوماسيتين خصوصا ان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين عندما زار لبنان ثم إسرائيل اتصل قبل ذلك بالمسؤولين الفرنسيين لكنه في النهاية يقود مسعاه دون وضع الآخرين في صورة نتيجة مهمته، وباريس مدركة للنهج الديبلوماسي الأميركي، ولا ترى المصادر الفرنسية اساءة في ذلك بل بالعكس فكل ما يدفع لإيجاد حل لمشكلة الرئاسة مرحب به.

وترى المصادر ان احتمال التقدم نحو اسم ثالث للمرشح الرئاسي وارد اذا أنشئت ديناميكية لم تصفها المصادر. وترى باريس ان جميع اعضاء الخماسية يعتبرون انه ينبغي التقدم حاليا في الملف الرئاسي، والديبلوماسية الاميركية تدفع أيضا للتقدم على هذا الصعيد لانها تعتبر انه في حال تم وقف النار في غزة هناك مجال لايجاد اتفاق. وبالنسبة لفرنسا فمبادرة لودريان ستستمر. اما بالنسبة للخطة الفرنسية لمنع توسع الحرب في لبنان فهي أيضا تعتمد على القرار اللبناني لان التفكير الإسرائيلي بالنسبة للبنان ما زال يرتكزعلى خيارين اما توسيع الحرب واما التفاوض اذا تمكن سكان الشمال الإسرائيلي من العودة الى منازلهم أي اذا توقف القصف. وترى المصادر ان الانطباع السائد ان الأمور لا تتحرك في لبنان مرتبط باستمرار القتال في غزة .

وكتبت" الاخبار": رغم التكتم الشديد الذي أحاط بزيارة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل إلى الدوحة، الأسبوع الماضي، علمت «الأخبار» أنها أتت تلبية لدعوة رسمية من الدوحة، التي ستوجّه دعوات مماثلة لمسؤولين لبنانيين آخرين؛ من بينهم النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وبحسب المعطيات، كانت دعوة مرتبطة بقناعة قطرية بالتوصل الى هدنة في غزة قبل شهر رمضان الحالي. وشدّد مسؤولون قطريون أمام خليل على «ضرورة ضبط الجبهة الجنوبية وعدم ترك الأمور تذهب الى التصعيد أو تأخذ منحى دراماتيكياً مهما وسّع العدو الإسرائيلي دائرة استهدافاته، في انتظار دخول الهدنة في غزة حيّز التنفيذ، لأن العمل جارٍ بشكل جدّي كي تنسحب الهدنة في غزة وقفاً لإطلاق النار في لبنان، من دون الدخول في تفاصيل الترتيبات الأمنية على الحدود». وكشفت مصادر أن «القطريين ناقشوا مع خليل إمكانية تحريك الملف الرئاسي والحوار بين مختلف الأطراف»، لافتين إلى أن «الهدنة يُمكن أن تكون فرصة لانتخاب رئيس باتَ ضرورةً ربطاً بالتطورات في المنطقة والتحديات المفروضة على لبنان». وأكّد القطريون أنهم لا يعملون لتسويق أي إسم للرئاسة، وأنهم مع أي اسم مرشح تتفق عليه الأطراف السياسية اللبنانية. واعتبرت المصادر أن «الزيارة لم تحقق ما يمكن البناء عليه، وخصوصاً بعد تعثر المفاوضات وبعدما أصبحت الظروف أكثر تعقيداً مع تمسك كل طرف بشروطه، وعليه عدنا إلى معادلة أن لا وقف لإطلاق النار في لبنان بمعزل عن غزة، وكل كلام في السياسة مؤجل الى ما بعد انتهاء الحرب التي يبدو أنها ستكون طويلة».

وكتبت" نداء الوطن": يقول ديبلوماسي عربي يشارك في اللقاءات الجارية بين السفراء العرب والأجانب إنه لمس «امتعاضاً» من اسلوب التسويف الذي يعتمده الرئيس بري في ادارة الاتصالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ما يشير الى أنه يحاول أن يظهر قدر المستطاع «الاستقلالية» في مواقفه، فلا يبدو لصيقاً بـ»حزب الله»، الا أنّ الأمور في نهاية المطاف أظهرت بوضوح أن الرئاسة الثانية هي عملياً تحت سقف «الحزب». ويضيف الديبلوماسي العربي: «سمع معظم الديبلوماسيين من مراجع مسيحية عليا أنّ هناك تطاولاً مكشوفاً يمارسه «حزب الله» على المواقع المسيحية وفي مقدمها استحقاق الرئاسة الاولى، وهو أمر لا يساعد على حل الأزمة وواجب الرئيس بري معالجته». ويستدرك: «هذا لا يعني أن كلمة «الحزب» ستكون هي النافذة. والسبب الأول هو أنّ الوضع المسيحي لا يمكن تهميشه. وما يحصل في موضوع الرئاسة الأولى سيجعله أكثر تماسكاً وتشدداً». ويشدّد الديبلوماسي العربي على أنّ «أي حل أو تصور أو مشروع كي يترجم، يتطلب وجود رئيس للجمهورية ورئيس حكومة وحكومة. وإذا ما بقي البلد في هذا الفراغ، فسيواجه تداعيات أصعب مما مرّ به لبنان حتى الآن». ويعود الديبلوماسي نفسه الى المداولات الجارية بين السفراء المعتمدين في لبنان، فيشير الى أن هناك «شكوكاً في الأهداف المبيّتة لـ»حزب الله»، فهل يريد فعلاً انتخاب رئيس للجمهورية؟ والمعطيات تشير الى أن «الحزب» يريد تغيير النظام السياسي، ما يؤدي الى قوننة سلاحه؟ بصرف النظر عما إذا كان في مستطاعه ان يصل الى ما يريد». ويتساءل الديبلوماسي: «هل من المعقول تعطيل الانتخابات الرئاسية في مرحلة حرب تهدد لبنان وسط انهيار يكاد ان يدفع لبنان الى المجهول؟». ويخلص الديبلوماسي العربي الى القول: «إنّ «حزب الله» جاهز فعلاً لتسوية رئاسية، لكن شرط تعديل النظام، ما يؤدي الى مزيد من إمساكه بمفاصل هذه الدولة دستورياً. وفي المقابل، كل المعطيات تشير الى أنّ كل المكونات الطائفية في لبنان باستثناء المكوّن الشيعي المرتبط بإيران، يرفض النيل من دستور الطائف الذي صار في جوهره صنو بقاء الكيان، والذي بفضله حظي لبنان بتوازن العيش المشترك».

وقالت أوساط نيابية لـ«اللواء» إن أي تطور جديد بالنسبة إلى مسعى تكتل الاعتدال الوطني الرئاسي لم يسجل بإستثناء مواقف بشأن التشاور المنشود وإعادة تأكيد كل فريق مقاربته، وبالتالي لم ينضج المناخ المناسب من أجل وضع المسعى على سكة التطبيق.

‎ولفتت هذه الأوساط إلى أن نواب التكتل لم يتحدثوا عن انكفاء المسعى إنما عن جولة من المشاورات بشأن التوجه المقبل، معلنة أن الأجوبة التي كان قد حصل عليها من الكتل النيابية لم يكن قد طرأ عليها تعديل رسمي مؤخرا بأستثناء تعليق نواب المعارضة على موقف الرئيس بري الأخير.

‎واوضحت هذه الأوساط أن حالة من الترقب تسود اجواء التكتل لما يمكن أن يصدر من معطيات محلية وخارجية جديدة مع العلم أن الموقف الأميركي بشأن الخيار الثالث في الملف الرئاسي يتوافق مع روحية المسعى.

وكتبت" الديار": يؤكد المطلعون على الاتصالات، ان ملف غزة ولبنان بات واحدا، وقبل انقشاع الصورة في غزة لن يسلك اي ملف داخلي طريقه الى الحل وتحديدا الرئاسي، حتى حزب الله يعتبر البحث في الملف الرئاسي حاليا ليس اولوية، نتيجة الاوضاع في الجنوب وحرب غزة، وتبقى الجهود القطرية وحدها الجدية في الفترة الاخيرة، وظهر ذلك من خلال جولات السفير القطري على القيادات السياسية، من ضمنهم وليد جنبلاط وجبران باسيل وسمير جعجع ونواب المجتمع المدني وكتلة الاعتدال الوطني ومستقلون، وكان قد سبقتها زيارة للوزير السابق علي حسن خليل الى الدوحة، وجوهر المبادرة القطرية الخيار الثالث واقتراح اسمي مدير عام الامن العام اللواء الياس البيسري والعميد السابق جورج خوري سفير لبنان في الفاتيكان، وتصر قطر على تمرير الاستحقاق حاليا وخلال فترة الهدنة اذا نجحت في غزة، لكن الطرح قوبل بتمسك الثنائي الشيعي باسم سليمان فرنجية، وما زالت الامور تراوح مكانها، فيما حراك الاعتدال تراجع نسبيا بعد تصويره من قبل المتضررين بانه موجه ضد حزب الله.

وأكدت مصادر "كتلة الاعتدال" لـ”البناء” ان مبادرتها تحظى بموافقة مروحة واسعة من الكتل النيابية لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث ننسق معه تفاصيل المبادرة وتأمين ظروف نجاحها”، كاشفة أن “مبادرة الكتلة تحظى بموافقة قوى خارجية أساسية في اللجنة الخماسية”، موضحة أن المبادرة تفضل الخيار الثالث لكنها لا تلغي بقية الاحتمالات ولا تضع فيتو على أي مرشح، وتسعى لتأمين الإجماع حولها تمهيداً لفتح أبواب المجلس النيابي لعقد جلسات متتالية، لكن لكي نصل الى هذه المرحلة يجب أن نجمع الكتل النيابية على طاولة تشاور للتوافق على خارطة طريق لانتخاب الرئيس”.

وذكرت “البناء” أن اللجنة الخماسية سيتفعل حراكها خلال الأسبوع المقبل توازياً مع حراك الاعتدال الوطني، وسيقوم السفير السعودي بسلسلة اتصالات ولقاءات، وكذلك الأمر السفير القطري فيما سيعلن الفرنسيون عن تحرك جديد. والهدف وفق ما تقول مصادر سياسية لـ”البناء” هو استغلال أي هدنة رمضانية مرتقبة في غزة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالتوازي مع الحراك الأميركي للتوصل الى صيغة لتطبيق القرار 1701 في إطار الجهود الأميركية – الدولية للحؤول دون توسيع الحرب بين حزب الله و”إسرائيل”. ولفتت المصادر الى أن الجهود الداخلية والخارجية تتركز على فصل الملف الرئاسي عن الجبهة الجنوبية طالما لا يمكن فصل جبهة الجنوب عن جبهة غزة. وفيما علمت “البناء” أن قنوات التواصل الرئاسي تفعلت بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين التيار الوطني الحر.

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