نصرالله: لن نتراجع مهما طال الوقت وحماس تفاوض بالنيابة عن المحور

أطلّ الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله، خلال الأمسية القرآنية الرمضانية في مجمع السيدة زينب في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال في كلمته التي نقلت عبر الشاشة : "اليوم في الشهر السادس يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح سنخسر الحرب. وأقول لنتنياهو حتى لو ذهبت إلى رفح خسرت الحرب لأنّك لم تستطع أن تقدّم صورة نصر واحدة في الأشهر الستة". وقال ان "انفعال العدو وغضب المستوطنين ازداد في الأسابيع الأخيرة بفعل تواصل وتصاعد الجبهة في لبنان"، معتبرا ان "جبهتنا اللبنانية تؤدي واجبها وتقوم بدورها بشكل كامل في هذه المعركة وصراخ المستوطنين يعلو من عمليات المقاومة". ورد على "الهجمة المتجددة التي تقول ان كل ما تقوم به المقاومة في الجنوب لم يساعد غزة" قائلا "ليت هؤلاء يستمعون الى المسؤولين الإسرائيليين عما يجري في الجبهة". وقال"اذا كان ما نقوم به غير مفيد عندها يأخذ الإسرائيلي العسكر الى غزة" .

اضاف«إنّ خسائر شمال إسرائيل أكثر مما هي خسائر الجنوب في المواجهة الدائرة، والسبب أنّ الجنوب «مهمل فلا سياحة فيه ولا مصانع ولا مشاريع ضخمة». وإذ لفت الى وصول الغارات الإسرائيلية الى البقاع قال إنّ الرهان هو على «عض الأصابع»، وأنّ الأمر يحتاج الى «بعض الوقت كي يوقف العدو عدوانه وأن يُهزم ويعترف بفشله».

تحدّث السيد نصرالله بالتفصيل عن شروط المقاومة في غزة لقبول أي اتفاق، معتبراً أنها شروط منصفة وإنسانية وعاقلة، مضيفاً أن كل قوى المقاومة في غزة مجمعة وراء حركة حماس على هذه الشروط، معلناً بالنيابة عن محور المقاومة أن حماس تفاوض أيضاً بالنيابة عن المحور، وأن كل جبهات الإسناد ومنها لبنان مستعدّة لتحمّل الوقت والثمن اللازمين حتى تحقق هذه الشروط، جازماً أن الكيان ومن خلفه أميركا سوف يكتشفان عقم المكابرة وأن لا طريق أمامهما إلا الرضوخ لشروط المقاومة. وأكد السيد نصر الله أن جبهات الإسناد لقطاع غزة ستكون حاضرة في شهر رمضان المبارك، كما أنّه يجب أن تكون حاضرة وبقوة.