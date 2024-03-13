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لبنان

عطلة "البشارة" في توقيتها الرسمي ​

Lebanon 24
13-03-2024 | 23:16
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أوضح رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبده أبو كسم لـ»نداء الوطن»، أنّ نقل عيد سيّدة البشارة من 25 آذار الجاري إلى الثالث من نيسان المقبل، هو تدبير كنسي داخلي وموجّه إلى المؤمنين فقط، ما يعني أنّ العطلة الرسمية في موعدها المحدّد، وفق المذكّرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء. وشدّد على أنّ «بكركي حريصة على هذا العيد الوطني الجامع من أجل تكريم السيدة العذراء». يُذكر أنّ البطريركية المارونية أعلنت في بيان، نقل عيد سيدة البشارة من 25 آذار إلى 3 نيسان، «بسبب مصادفته يوم الاثنين من أسبوع الآلام، حيث يتقدّم بصلواته ورتبه، على كل الاحتفالات والأعياد والتذكارات، ولأنّ الكنيسة تكون ساجدة متأمّلة بآلام فاديها».

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