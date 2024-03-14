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لبنان

الشتاء لم ينتهِ بعد: ودعوا الطقس الدافئ واستعدوا لمنخفض جديد.. الأب خنيصر يكشف

Lebanon 24
14-03-2024 | 01:02
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد الطقس المشمس والربيعي الدافئ، تنحرف حالة عدم استقرار من جنوب تركيا نحو لبنان، فيتحول الطقس مساء اليوم الخميس وصباح الجمعة الى غائم ومع تقدّم الساعات تتحوّل الأجواء الى ممطرة، مع بعض العواصف الرعدية وتساقط حبّات البرَد. ومن المنتظر ان تشمل الامطار المناطق الوسطى في لبنان (الساحل الوسط من البترون حتى الدامور، مناطق كسروان والمتن والشوف، وعكار)، وكدرجة ثانية (طرابلس، زغرتا وبشري والكورة، والجنوب والبقاع)، على ان تنحسر الامطار صباح السبت بانتظار وصول منخفض جوّي ذات فعالية جيدة اعتبارا من مساء الأحد ويستمر لعدة ايام.
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طقس يوم الخميس مشمس يتحوّل الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

طقس يوم الجمعة غائم وممطر مع احتمال تشكل عواصف رعدية وانخفاض بالحرارة.

وأشار خنيصر إلى ان لبنان على موعد مع منخفض جوّي واسع سيشمل فلسطين وسوريا ولبنان والاردن، وسيكون تأثيره على معظم المناطق اللبنانية الساحلية والجبلية والبقاعية جيدا حاملاً نسبة عالية من الامطار.

الحرارة على الساحل : 23 نهاراً و 17 ليلاً
في البقاع: 20 نهاراً و 09 ليلا
على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 06 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و 02 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1016hp
الرطوبة: 75%
حالة البحر : قليل الموج
حرارة المياه 19 درجة.




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