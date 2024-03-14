منهكون وندفع الأثمان.. مستوطنو الشمال: متى ينتهي كابوس صواريخ الحزب؟

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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الحالة التي يعيشها سكان المستوطنات الشمالية، قائلةً إنهم "منهكون ويدفعون أثماناً باهظة من جراء القتال مع حزب الله".ووفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن المستوطنين في الشمال "مكتئبون"، ويطرحون تساؤلاً: "ماذا نفعل لإنهاء كابوس صواريخ حزب الله".ووفق الصحيفة، فإنّ أكثر من 60,000 من سكان مستوطنات الجليل نزحوا من بيوتهم في تشرين الأول ووجدوا أنفسهم يعيشون حياة جديدة في مستوطنات أخرى.وتابعت أنّه منذ تشرين الأول، انهار مجتمع الشمال، وأُغلقت وظائف عديدة، وتشتت السكان النازحون إلى مستوطنات متفرقة.وفي وقتٍ سابق، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأثمان العامة والأمنية التي تدفعها "إسرائيل" نتيجة المواجهة مع حزب الله، بالباهظة.وقال محلل الشؤون العسكرية أمير بوحبوط لموقع "واللا" الإسرائيلي، إنّ هذه "الأثمان تتجلى في الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا أو أصيبوا، وكذلك في تشويش نسيج الحياة والضرر الاقتصادي وتدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية والأمنية".وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "الإنجاز الأكبر في الشمال هو لحزب الله بإبعاد نحو 100 ألف إسرائيلي عن منازلهم".وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّ حزب الله يحتجز مستوطني الشمال كـ"رهائن"، بعد تثبيته معادلة إطلاق النار، ما دام القتال مستمراً في غزة.(الميادين)