ترقب وحذر جنوباً.. وطلعات استكشافية للطيران الاسرائيلي

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يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان صباح اليوم الخميس الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وذلك بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي واستهدافه أطراف الخريبة خراج راشيا الفخار الفرديس وكفرشوبا خراج الهبارية مستخدما المدفعية الثقيلة والصواريخ الموجهة من قبل الطيران الحربي والتجسسي نوع ام كا ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد رد حزب الله على هذه الاعتداءات بقصف مدفعي وصاروخي مركزين طاول مواقع الاحتلال في رويسات العلم والسماقة خراج كفرشوبا وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.هذا الهدوء خرقه منذ ساعة متأخرة من ليل الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس طلعات استكشافية للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة.