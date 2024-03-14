عملية عسكرية ليلية للحزب.. هذا ما استهدفه

أعلن حزب الله ببيان عن استهدافه عند الساعة 11:00 من مساء يوم ‏أمس تجمع لجنود العدو شرق موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏‏