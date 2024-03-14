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لبنان

عملية عسكرية ليلية للحزب.. هذا ما استهدفه

Lebanon 24
14-03-2024 | 01:10
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أعلن حزب الله ببيان عن استهدافه عند الساعة 11:00 من مساء يوم ‏أمس تجمع لجنود العدو شرق موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏‏
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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