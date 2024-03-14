دخان أسود يغطي سماء المنطقة.. ماذا يجري في طرابلس؟

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عمد مجهولون صباح اليوم الخميس على اشعال نفايات واطارات داخل احدى المحال المهجورة تحت جسر الملولة في طرابلس، وفق ما أفدت مندوبة "لبنان 24".وتصاعد الدخان الاسود وغطى سماء المنطقة بإنتظار فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.