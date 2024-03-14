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لبنان

دخان أسود يغطي سماء المنطقة.. ماذا يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 01:37
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عمد مجهولون صباح اليوم الخميس على اشعال نفايات واطارات داخل احدى المحال المهجورة تحت جسر الملولة في طرابلس، وفق ما أفدت مندوبة "لبنان 24".

وتصاعد الدخان الاسود وغطى سماء المنطقة بإنتظار فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.
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نفايات

طرابلس

الملولة

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