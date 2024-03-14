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لبنان

نديم الجميل: الذي يحصل في غزة ليس انتصارًا لفلسطين

Lebanon 24
14-03-2024 | 01:59
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كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "بدعة حزب الله عن حروب استباقية برهنت فشلها بعد الحرب السورية، وما سببته في لبنان من أزمات ونزوح وجرائم. اليوم، جبهة المساندة الذي يتحفنا بها نصرالله، لا تجلب للبنان غير الويلات والدمار. حزب الله لا يحمي ولا يدافع عن لبنان. الذي يحصل في غزة من دمار ومأساة وجوع ليس انتصارا للفلسطينيين… والذي يحصل في الجنوب والبقاع ليس دفاعاً ولا مساندةً ولا انتصارا. لا خلاص للبنان قبل نزع سلاح كل الميليشيات وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها الـ 1559".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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