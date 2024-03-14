اطلاق مخطط إعمار مرفأ بيروت بارقة أمل وسط العدوان الاسرائيلي واجتماعات حافلة في السرايا اليوم

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شكل اطلاق مخطط إعمار وتطوير مرفأ بيروت بعد أربعة أعوام على التفجير الكبير الذي اصابه، خطوة ايجابية كبيرة وبارقة أمل وسط استمرار العدوان الاسرائيلي المدمّر على لبنان.وبدا واضحا من كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مرفأ بيروت أن الحكومة عازمة على المضي في مهامها لمعالجة ما امكن من الملفات وضمن الامكانات المتوافرة، حيث قال "إن المشروع الذي نحن في صدده والذي اعدته فرنسا دعما للبنان، سيأخذ طريقه الى التنفيذ في اسرع وقت، سواء من خلال مساهمات خارجية نتطلع الى توافرها، او من إيرادات المرفأ".واذ شدد على "أن ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على البحر الأبيض المتوسط وإلى العمق العربي"، جدد التأكيد "أننا عازمون أن يبقى مرفأ بيروت منارة لهذا البلد وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل الموانئ اللبنانية الأخرى".حكوميا، تشهد السرايا اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات وزارية وديبلوماسية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول العديد من الملفات، من ابرزها اجتماع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا للبحث في المشاريع التي تدعمها الأمم المتحدة في لبنان.كما سيعقد رئيس الحكومة إجتماعا موسعا بشأن وزارة الاتصالات يتم خلاله اطلاق تركيب الطاقة المتجددة في الوزارة- هيئة اوجيرو بهبة من الدولة الصينية، وهذا المشروع من شأنه تخفيض الاكلاف المترتبة عن امداد سنترالات ومراكز الاتصالات بالطاقة، ويحسّن نوعية الخدمات.كذلك سيحضر الملف البيئي في اجتماع وزاري موسّع ظهرا، على أن يليه اجتماع يتعلق بالرواتب والاجور في القطاع الخاص يشارك فبه وزير العمل مصطفى بيرم والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.