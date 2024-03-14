Advertisement

لبنان

اطلاق مخطط إعمار مرفأ بيروت بارقة أمل وسط العدوان الاسرائيلي واجتماعات حافلة في السرايا اليوم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-03-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1174935-638460002680851611.jpg
Doc-P-1174935-638460002680851611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكل اطلاق مخطط إعمار وتطوير مرفأ بيروت بعد أربعة أعوام على التفجير الكبير الذي اصابه، خطوة ايجابية كبيرة وبارقة أمل وسط استمرار العدوان الاسرائيلي المدمّر على لبنان.
وبدا واضحا من كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مرفأ بيروت أن الحكومة عازمة على المضي في مهامها لمعالجة ما امكن من الملفات وضمن الامكانات المتوافرة، حيث قال "إن المشروع الذي نحن في صدده والذي اعدته فرنسا دعما للبنان، سيأخذ طريقه الى التنفيذ في اسرع وقت، سواء من خلال مساهمات خارجية نتطلع الى توافرها، او من إيرادات المرفأ".
Advertisement
واذ شدد على "أن ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على البحر الأبيض المتوسط وإلى العمق العربي"، جدد التأكيد "أننا عازمون أن يبقى مرفأ بيروت منارة لهذا البلد وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل الموانئ اللبنانية الأخرى".
حكوميا، تشهد السرايا اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات  وزارية وديبلوماسية لرئيس الحكومة  نجيب ميقاتي تتناول العديد من الملفات، من ابرزها اجتماع مع  المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا للبحث في المشاريع التي تدعمها الأمم المتحدة في لبنان.
كما سيعقد رئيس الحكومة إجتماعا موسعا بشأن وزارة الاتصالات يتم خلاله اطلاق تركيب الطاقة المتجددة في الوزارة- هيئة اوجيرو بهبة من الدولة الصينية، وهذا المشروع من شأنه تخفيض الاكلاف المترتبة عن امداد سنترالات ومراكز الاتصالات  بالطاقة، ويحسّن نوعية الخدمات.
كذلك سيحضر الملف البيئي في اجتماع وزاري موسّع ظهرا، على أن يليه اجتماع يتعلق بالرواتب والاجور في القطاع الخاص يشارك فبه وزير العمل مصطفى بيرم والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:44 | 2024-03-14
06:34 | 2024-03-14
06:30 | 2024-03-14
06:25 | 2024-03-14
06:17 | 2024-03-14
06:13 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24