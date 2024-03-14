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لبنان

المصارف تسحب دولارات العملاء "عالسكت"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-03-2024 | 02:45
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كثُرت في الآونة الأخيرة عملية تناقص حسابات العملاء في المصارف من دون علمهم حيث فوجئ زوار المصارف الذين حضروا للسؤال عن التعميم 166، أي الحصول على 150 دولار شهرياً، وخاصةً من الفئات العمرية ما فوق الخمسين واغلبيتهم من المتقاعدين بأن حساباتهم نقصت بشكلٍ واضح عما كانت عليه دون إجراء أي سحوبات . ولدى الإستفسار تبين أن الحسابات نقصت مئات الدولارات منذ سنتين حتى اليوم، وتبين أيضاً أن كل حساب يحسم منه من 8 الى 20 دولار شهرياً بحسب حركته أو عدمها من دون موافقة العميل.
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عدد من العملاء قرروا رفع دعاوى على هذه المصارف لكونها تصرفت بالحسابات ولو بأرقام صغيرة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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