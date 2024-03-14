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لبنان

دعوات للمقاطعة في طرابلس.. ماذا شملت وما السبب؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 02:27
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دعت "الجماعة الاسلامية" في طرابلس والشمال في بيان، إلى "مقاطعة شراء المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها مع بداية شهر رمضان".
واعتبرت أنه "من المعيب جدا أن يقوم بعض التجار باستغلال حلول شهر رمضان المبارك كي يقوموا برفع أسعار المواد الغذائية والخضار، وكأن شهر رمضان هو موسم الغلاء الفاحش والتلاعب بالأسعار، كي يتم تحقيق الأرباح الطائلة وبصورة خيالية ومرعبة، تنكيلا بالمواطن المسكين الذي حرم نفسه من غالبية السلع الأساسية"
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كما دعت "المسؤولين الى اتخاذ إجراء في حق هؤلاء التجار الفجار الذين يتاجرون بلقمة المواطن الفقير والمحتاج".
وتمنت على "المواطنين مقاطعة شراء السلع والمواد التي ارتفعت أسعارها مع بداية شهر رمضان المبارك وبخاصة الخضار والفواكه، حتى تذبل ويضطر رافعو الأسعار إلى رميها".(الوكالة الوطنية)
المصدر: الوكالة الوطنية
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