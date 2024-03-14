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لبنان

لهذا السبب لا يزال نصر الله حيا.. هذا ما قاله عقيد في الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
14-03-2024 | 02:47
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أعلن العقيد في الجيش الإسرائيلي، رونين كوهين، ان إسرائيل قادرة على شن حرب في الجبهة الشمالية لكن التكلفة ستكون باهظة للغاية.

وبحسب صحيفة "جورزاليم بوست" تحدث كوهين في مقابلة إذاعية عن إمكانية الحرب ضد حزب الله وسبب عدم تصعيد الحرب في الشمال، وقال: "لست متأكداً من أن القيادة العليا مستعدة لشن حرب في الشمال، ولست متأكداً من أننا في وضع القدرة الحقيقية على التعامل مع مثل هذه الحرب، نحن قادرون ولكن التكلفة ستكون باهظة للغاية".
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وأضاف: "بالطبع الأميركيون هم آخر من يريد الحرب في الشمال، ونحن نعتمد عليهم من حيث التسليح، القيادة العليا تفضل التوصل إلى اتفاق".

وقال كوهين إنه "عندما نكون في حالة حرب، يدخل أمين عام حزب الله حسن نصر الله بسرعة إلى مخبأ، لا نريد أن نبدأ حربا، ومن الواضح أن مثل هذا الاغتيال سيؤدي لبدء الحرب، ولهذا السبب لا يزال نصر الله على قيد الحياة".

واعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي "مستنزف"، مشددا على أن القصف المتبادل منذ أشهر بين عناصر الحزب في جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يمنع إسرائيل من شنّ حرب على لبنان.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها عبر شاشة أمام حشد من أنصاره إن "الجيش الإسرائيلي مستنزف، من الجبهة الشمالية والضفة الغربية وغزة"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تملك أعدادا كافية من الجنود لشنّ حرب على لبنان. (سكاي نيوز)




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