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لبنان

سياسيو لبنان يستذكرون 14 آذار

Lebanon 24
14-03-2024 | 03:26
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"14 آذار. ثورة شعب وحكاية استقلال. باقية في ضميرنا ووعينا. لن ننسى".
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تحلّ اليوم ذكرى 14 آذار، أو ما يعرف بثورة الأرز، تاريخ تحالف عدد كبير من الأحزاب السياسية التي كانت تهدف إلى إنهاء الوجود السوري في لبنان.

في هذا السياق كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على منصة "إكس": "مش بس نهار. مسير ومسار. 14 آذار، ذكرى ثورة الأرز".
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بدوره، كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على منصة "إكس": "يوم 14 آذار هو ذكرى عزيزة جدا على قلبي، تمثل بالنسبة لي تتويجا لنضال طويل تعاقبت عليه أجيال عدة في مسيرة تحرير لبنان وتحرر اللبنانيين من الهيمنة الداخلية والاحتلالات الخارجية. تحية لكل رفيقاتي ورفاقي في المقاومة الطالبية في وجه الاحتلال السوري والنظام الأمني - القضائي الذي سيطر على الحكم في لبنان بعد الحرب".
 
وأضاف:" الروح النضالية النظيفة التي واجهت في المدارس والجامعات والساحات هي التي عبدت الطريق لانتفاضة استقلال 2005 وأعطت درسا للعالم بأن مسار تحرر الشعوب هو نضال يومي وتراكمي ينتقل من جيل إلى جيل. وتبقى التحية الأكبر لشهداء الاستقلال الثاني، لبيار وأنطوان ورفاقهما. بفضل شهادتكم سلكنا طريق الحرية ووفاء لتضحياتكم نستمر بالنضال من أجل استقلال نهائي".
 
من جهته، كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري:" 14 آذار. ثورة شعب وحكاية استقلال. باقية في ضميرنا ووعينا. لن ننسى".
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