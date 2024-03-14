فرار سجينين من مخفر مغدوشة.. إليكم التفاصيل

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان سجينين تمكنا من الفرار من مخفر مغدوشة.وبحسب المعلومات، السجينان هما:محمد عزت شحاده / سعاد / ١٩٨٢/ فلسطيني، موقوف بتهمة السرقة.محمد رياض العلي /يسره /١٩٩٣/ سوري، تهجم بالضرب بهدف السرقة وتعاطي حشيشة الكيف ودخول البلاد خلسة وهو من سكان فرن الشباك.