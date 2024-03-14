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لبنان

مدير جثة داخل مدرسته في منطقة صيدا!

Lebanon 24
14-03-2024 | 03:42
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عثر على "ناصر .ع" مدير مدرسة داوود العلي جثة داخل مدرسته في منطقة وادي الزينة - سبلين شمالي مدينة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتشير الترجيحات الأولية إلى وقوع جريمة قتل نسبة لوجود دماء مبعثرة على مقربة من الجثة وتجري التحقيقات لمعرفة ما حصل.
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