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لبنان
عبدالله: لإقرار حد أدنى جديد للأجور في القطاع الخاص
Lebanon 24
14-03-2024
|
03:53
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كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "ننوه بجهود وزير العمل لقيادته حوارا مسؤولا بين أركان العقد الاجتماعي، على أمل أن يفضي باقرار حد ادنى جديد للأجور في القطاع الخاص، لا يقل عن مبلغ الـ 20 مليون ليرة".
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