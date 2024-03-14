عبدالله: لإقرار حد أدنى جديد للأجور في القطاع الخاص

كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "ننوه بجهود وزير العمل لقيادته حوارا مسؤولا بين أركان العقد الاجتماعي، على أمل أن يفضي باقرار حد ادنى جديد للأجور في القطاع الخاص، لا يقل عن مبلغ الـ 20 مليون ليرة".

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