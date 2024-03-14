للمواطنين.. بيان هام من عقارية جبل لبنان يتعلق بتسليم أوامر القبض وأماكن استلام الطوابع

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستقوم يوم غد الجمعة في 15 آذار 2024 بتسليم الدفعة الأولى من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين.

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وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه (للسندات فقط) الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.



كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

- محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه – الشوف)

- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)



وأكدت أن مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل.(الوكالة الوطنية)