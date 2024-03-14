خرق الهدوء جنوبًا.. إطلاق صواريخ من لبنان نحو مواقع العدو

بعد هدوء حذر، عاد التوتر إلى الجبهة الجنوبية، وسط المعارك التي تشهدها بين حزب الله وقوات العدو الإسرائيلي.

وفي تفاصيل اليوم فقد رُصد صباحًا إطلاق حزب الله لصواريخ من الجنوب نحو مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل، وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في بلدة كفار بلوم في إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان.

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من جهته، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي حرج كونين بثلاث غارات.

بالتوازي، رُصد صباح اليوم تحليق معادي لطائرات الإستطلاع فوق مناطق كسروان وجزين على علو منخفض، بالاضافة إلى طلعات استكشافية كانت قد سيّرتها قوات العدو بوقت سابق فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا.